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Царьград

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Rhinoshield сбросили iPhone 17 Pro Max со стратосферы в Швеции

Rhinoshield сбросили iPhone 17 Pro Max со стратосферы в Швеции

Компании Rhinoshield и Sent Into Space сбросили iPhone 17 Pro Max из стратосферы с высоты более 30 км над Швецией.

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