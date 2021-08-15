В деле об избиении сына Стаса Пьехи всплыло подозрительное видео

Получила свое продолжение история с избиением семилетнего сына певца Стаса Пьехи Петра. Мальчик пострадал в результате конфликта с соседкой, которая, по заявлению его матери и бабушки, избила ребенка из-за испорченного им надувного бассейна.
Получила свое продолжение история с избиением семилетнего сына певца Стаса Пьехи Петра. Мальчик пострадал в результате конфликта с соседкой, которая, по заявлению его матери и бабушки, избила ребенка из-за испорченного им надувного бассейна.
Свежие комментарии