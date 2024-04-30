Состоялся отчётный концерт учащихся Актауской школы искусств им. Абыла Таракулы

В понедельник, 29 апреля, с показательными номерами выступили юные деятели искусств нашего города. Двухчасовую программу могли наблюдать родители, родственники, друзья и «группы поддержки» артистов, находящихся на сцене.
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