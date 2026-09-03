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Путин: на Украине людей, как собак бездомных, силой затаскивают на фронт

Путин: на Украине людей, как собак бездомных, силой затаскивают на фронт

www.globallookpress.com/Mykola Miakshykov/ZUMAPRESS.com На Украине сотрудники ТЦК отлавливают людей на улицах, как собак, и отправляют их на фронт.

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