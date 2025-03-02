Семью Вэнса перевезли в тайное место после встречи с проукраинскими активистами

Вице-президента Соединенных Штатов Джей Ди Вэнса и его семью перевезли в «скрытое место» после того, как они столкнулись с протестами проукраинских активистов на отдыхе около горнолыжного курорта в Вермонте.
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