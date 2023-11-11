Быстрый тест на Альцгеймера: сколько лиц на картинке?

Болезнь Альцгеймера как разновидность деменции на начальной стадии проявляется снижением интеллектуальных способностей, забывчивостью и проблемами с памятью, а с течением времени у человека с этим заболеванием могут развиваться и более серьезные расстройства психики и поведения, которые способны привести к полному разрушению личности.