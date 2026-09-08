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Царьград

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Студент из Новосибирска выиграл чемпионат России по боксу

Студент из Новосибирска выиграл чемпионат России по боксу

В Саранске завершился 35-й чемпионат России по боксу среди мужчин, проходивший с 27 августа по 4 сентября 2026 года на «Огарёв Арене».

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