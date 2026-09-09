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Газета «Культура»

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Полина Агуреева: «Хотелось бы быть, прежде всего, человеком. По большому счету жить»

Полина Агуреева: «Хотелось бы быть, прежде всего, человеком. По большому счету жить»

9 сентября отмечает юбилей удивительная актриса «Мастерской Петра Фоменко» Полина Агуреева — негромкая звезда, полюбившаяся зрителям обаятельными ролями в «Долгом прощании», «Ликвидации», «Жизни и судьбе» Сергея Урсуляка, «Эйфории» Ивана Вырыпаева и «Ангелах Ладоги» Владимира Котта.

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