Полина Агуреева: «Хотелось бы быть, прежде всего, человеком. По большому счету жить»

9 сентября отмечает юбилей удивительная актриса «Мастерской Петра Фоменко» Полина Агуреева — негромкая звезда, полюбившаяся зрителям обаятельными ролями в «Долгом прощании», «Ликвидации», «Жизни и судьбе» Сергея Урсуляка, «Эйфории» Ивана Вырыпаева и «Ангелах Ладоги» Владимира Котта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ЛЛ Вышел трейлер сем...
- MO В Национальном це...
- В Гаване стартуют...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым