CNOOC наращивает добычу на сверхглубоководном месторождении Deep Sea Государственная китайская нефтяная компания отчиталась о добыче на одном из своих месторождений в Южно-Китайском море.
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CNOOC наращивает добычу на сверхглубоководном месторождении Deep Sea Государственная китайская нефтяная компания отчиталась о добыче на одном из своих месторождений в Южно-Китайском море.
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