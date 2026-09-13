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Премьера 4 сезона «Титанов»: интриги, выбывания, травмы — что случилось в первом выпуске

Премьера 4 сезона «Титанов»: интриги, выбывания, травмы — что случилось в первом выпуске

Старт сезона получился зрелищнымНа экраны вернулось шоу «Титаны». Еще до эфира редакторы выкатили список всех 111 участников — так что сюрпризов не ждали.

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