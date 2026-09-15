В Рязанской области 15 сентября ожидаются ливни и ветер до 17 м/с

Порывы ветра до 17 м/с ожидаются в Рязанской области 15 сентября.По данным рязанского гидрометцентра, днём 15 сентября на территории области местами ожидаются сильные дожди и ливни.
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