Фестиваль «Оттепель чувств»

Во время ежегодного фестиваля «Оттепель чувств», который будет проходить в феврале и марте по выходным и праздничным дням, Ботанический сад приглашает вас на прогулку по субтропическому маршруту, где вы познакомитесь с флорой разных континентов и насладитесь ароматом тропических растений.