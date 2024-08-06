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Царьград

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Содержимое шести банковских ячеек было приобщено к делу о поставке сухпайков в армию

Содержимое шести банковских ячеек было приобщено к делу о поставке сухпайков в армию

К делу генерала Дмитрия Булгакова приобщили содержимое шести банковских ячеек.К делу о поставке сухпайков в армию России приобщили содержимое шести банковских ячеек – об этом сообщают правоохранительные органы.

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