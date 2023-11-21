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Вечерний Новосибирск

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Новосибирские студии в новостройках стали самыми большими в России

Новосибирские студии в новостройках стали самыми большими в России

Новыми данными о состоянии рынка недвижимости поделились аналитики Яндекс. Выяснилось, что за последние пять лет площадь квартир больше всего сократилась в Москве, а больше всего выросла – в Новосибирске.

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