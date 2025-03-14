«Минск» из хлама или новый 300-кубовый байк: кто кого?

В новом видео любитель мототехники с YouTube-канала «MOTO KOR.» снова берется за непростую задачу: восстановить старенький кроссовый «Минск», который долго стоял без движения, и проверить его в деле против мощного 300-кубового двухтактного мотоцикла.
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