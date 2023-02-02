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3 февраля: какой праздник отмечают сегодня, этот день в истории России и Тулы

3 февраля: какой праздник отмечают сегодня, этот день в истории России и Тулы

3 февраля –34 день года, до Нового года осталось 331 день. Какие праздники отмечают сегодня, и как много значимых событий для истории России и Тулы происходило в разные годы в этот день? Подробности читайте в материале Тульской службы новостей.

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