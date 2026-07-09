📌 В Севастополе рекламу и незаконные вывески будут демонтировать по новым правилам Подлежат сносу те конструкции, которые стоят без разрешения или с нарушением дизайн-проекта.
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📌 В Севастополе рекламу и незаконные вывески будут демонтировать по новым правилам Подлежат сносу те конструкции, которые стоят без разрешения или с нарушением дизайн-проекта.