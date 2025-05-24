Иранский фильм "Простая случайность" завоевал "Золотую пальмовую ветвь" в Каннах

Global Look Press/Rick Gold/Capital Pictures Source Остросюжетный политический триллер иранского режиссера Джафара Панахи "Простая случайность" 24 мая завоевал "Золотую пальмовую ветвь" – главный приз Каннского кинофестиваля.
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