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Иранский фильм "Простая случайность" завоевал "Золотую пальмовую ветвь" в Каннах

Иранский фильм "Простая случайность" завоевал "Золотую пальмовую ветвь" в Каннах

Global Look Press/Rick Gold/Capital Pictures Source Остросюжетный политический триллер иранского режиссера Джафара Панахи "Простая случайность" 24 мая завоевал "Золотую пальмовую ветвь" – главный приз Каннского кинофестиваля.

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