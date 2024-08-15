В Германии заявили, что результаты расследования по "Северным потокам" не повлияют на поддержку Украины

Результаты расследования диверсии на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" пока не изменяют приверженности Берлина оказывать дальнейшую поддержку Киеву, заявил официальный представитель федерального правительства Вольфганг Бюхнер.
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