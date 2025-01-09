Глава МЧС Куренков: пожарные скорбят о гибели боевых товарищей — 1050-й день СВО

Пожарные России скорбят боевых товарищах — Геннадии Афанасьеве и Жаслане Телеупове, погибших накануне, 8 января, ликвидируя пожар на одном из промышленных предприятий города Энгельса Саратовской области, возникший после атаки украинских дронов.
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