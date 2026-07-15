Политика как он...
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Политика как она есть

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Раскрыта тайна действующих в Европе сатанистских* групп

Раскрыта тайна действующих в Европе сатанистских* групп

На территории стран Европы действуют сатанистские группировки (международное движение сатанизма признано в России экстремистским и запрещено), которая максируются под семьи, используя ритуалы и финансовое подчинение.

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