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Русская весна

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Рухнувшие в Брянской и Курской областях мосты были взорваны, — Следком

Рухнувшие в Брянской и Курской областях мосты были взорваны, — Следком

Рухнувшие в Брянской и Курской областях мосты были взорваны, заявил Следственный комитет. 31 мая 2025 года в 22 часа 50 минут на железнодорожном перегоне Выгоничи — Пильшино в Брянской области в результате подрыва произошло обрушение конструкции автомобильного моста, обломки которого упали на проходивший под ним пассажирский поезд.

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