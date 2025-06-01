Рухнувшие в Брянской и Курской областях мосты были взорваны, — Следком

Рухнувшие в Брянской и Курской областях мосты были взорваны, заявил Следственный комитет. 31 мая 2025 года в 22 часа 50 минут на железнодорожном перегоне Выгоничи — Пильшино в Брянской области в результате подрыва произошло обрушение конструкции автомобильного моста, обломки которого упали на проходивший под ним пассажирский поезд.