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Россия не пропускает 4 матча подряд. 2.16 – продление тренда с Нигерией

Сборные России и Нигерии проведут товарищеский матч в Нижнем Новгороде. Команда Валерия Карпина не пропускает 4 матча подряд – были разгромы с Намибией (6:0), Тринидадом и Тобаго (3:0), Буркина-Фасо (3:0) и победа над Ираном (2:0).

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