Чонгук заявил, что уже не мальчик и разбирается в темах для взрослых: «Мне лет-то сколько?»

Мальчики, выросшие на наших глазах, всегда будут казаться нам подросками, но не стоит забывать, что эти «дяденьки» уже давно отошли от возраста 15 лет! Не зря Чонгук намекнул, что уже разбирается «в этом» Однажды Золотой Макнэ подвергся жесткой критике из-за сингла «SEVEN».