Минстрой РФ поддержал идею астраханских депутатов ввести штрафы за самовольный слив сточных вод

Во время проведения октябрьской Конференции ЮРПА в Астрахани парламентарии областной думы вышли с предложением закрепить в КоАП РФ административную ответственность за самовольный (несанкционированный) слив сточных вод в централизованную систему канализации ассенизационными машинами.