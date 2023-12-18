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Минстрой РФ поддержал идею астраханских депутатов ввести штрафы за самовольный слив сточных вод

Минстрой РФ поддержал идею астраханских депутатов ввести штрафы за самовольный слив сточных вод

Во время проведения октябрьской Конференции ЮРПА в Астрахани парламентарии областной думы вышли с предложением закрепить в КоАП РФ административную ответственность за самовольный (несанкционированный)  слив сточных вод в централизованную систему канализации ассенизационными машинами.

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