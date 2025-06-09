Посол РФ: давление США не повлияет на развитие связей России и Индии в сфере ВТС

НЬЮ-ДЕЛИ, 9 июня. /ТАСС/. Высказываемое Соединенными Штатами недовольство из-за военно-технического сотрудничества России и Индии не повлияет на развитие взаимодействия между Москвой и Нью-Дели в этой области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии