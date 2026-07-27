Рост уровня Исети на 5 см зафиксирован в Шатровском округе

В Шатровском округе возле села Мехонское наблюдается увеличение уровня реки Исеть на 5 см. В Катайске и Далматово, напротив, зафиксировано снижение уровня этой реки на 18 см и 8 см соответственно, что свидетельствует о неоднородных изменениях водного режима.
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