Рост уровня Исети на 5 см зафиксирован в Шатровском округе

В Шатровском округе возле села Мехонское наблюдается увеличение уровня реки Исеть на 5 см. В Катайске и Далматово, напротив, зафиксировано снижение уровня этой реки на 18 см и 8 см соответственно, что свидетельствует о неоднородных изменениях водного режима.