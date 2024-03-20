Рогов: французские военные на Украине отсиживаются в тылу

Наемники из Франции боятся попасть на передовую и встретиться с российской армией. Об этом заявил глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов, комментируя обстановку около Запорожья.
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