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Главный минус жизни в Грузии, который портит всё!

Главный минус жизни в Грузии, который портит всё!

Грузия красивая и замечательная страна. Здесь хорошая экология, вкусная еда, великолепный климат. Уникальное географическое положение объединяет в себе снежные вершины кавказских гор и побережье черного моря в считаных часах езды друг от друга.

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