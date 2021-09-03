Главный минус жизни в Грузии, который портит всё!

Грузия красивая и замечательная страна. Здесь хорошая экология, вкусная еда, великолепный климат. Уникальное географическое положение объединяет в себе снежные вершины кавказских гор и побережье черного моря в считаных часах езды друг от друга.
Грузия красивая и замечательная страна. Здесь хорошая экология, вкусная еда, великолепный климат. Уникальное географическое положение объединяет в себе снежные вершины кавказских гор и побережье черного моря в считаных часах езды друг от друга.
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