Багреева: за 9 месяцев Москва реализовала более 800 нежилых помещений

В январе – сентябре текущего года Москва реализовала на городских более 800 помещений для бизнеса, общая площадь которых превысила 100 тыс.
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