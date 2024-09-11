«Зачем нам такие союзники на шее?!» – Живов о Киргизии и Армении

Игорь Максаков

Кто наверху нашей власти, банально на том, что обдирает собственный народ, делает себе состояние, чтобы потом свалить за бугор и со смешком на глупой морде смотреть, как мы с вами будем последний куй без соли доедать, не более того. Засели воры в правительстве, сидят десятки лет и ничем их оттуда не прогнать, а их для отвода глаз только переводят с места на место, был чиновник министерства мухи, а потом возглавил министерство комара, а завтра будет министром таракана и так до бесконечности, это я условно, а результат не в пользу людей. Людям дополнительные налоги и неподъёмные кредиты под 25-30%% годовых. Кто работает в России? Одних банков сотни, олигархов тысячи и конца и края этому бардаку нет. Мы уже начали пропадать материально и по тому, как мы рождаемся. Поэтому у нас засилье людей из Средней Азии и Кавказа. В помойку превращаемся.