БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«Зачем нам такие союзники на шее?!» – Живов о Киргизии и Армении

«Зачем нам такие союзники на шее?!» – Живов о Киргизии и Армении

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Комментарии
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Андрей Цыпкайкин
Начальнички раздаривают бешеные деньги полуврагам, а своим ментам не могут зарплату поднять, чтобы хоть как-то мотивировать
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1 час.
Игорь Максаков
Кто наверху нашей власти, банально на том, что обдирает собственный народ, делает себе состояние, чтобы потом свалить за бугор и со смешком на глупой морде смотреть, как мы с вами будем последний куй без соли доедать, не более того. Засели воры в правительстве, сидят десятки лет и ничем их оттуда не прогнать, а их для отвода глаз только переводят с места на место, был чиновник министерства мухи, а потом возглавил министерство комара, а завтра будет министром таракана и так до бесконечности, это я условно, а результат не в пользу людей. Людям дополнительные налоги и неподъёмные кредиты под 25-30%% годовых. Кто работает в России? Одних банков сотни, олигархов тысячи и конца и края этому бардаку нет. Мы уже начали пропадать материально и по тому, как мы рождаемся. Поэтому у нас засилье людей из Средней Азии и Кавказа. В помойку превращаемся.
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1 час.
ВК
Вячеслав Кормилицын
Дрянь эти народишки, просто дрянь.
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19 мин.

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