Кака о победе на ЧМ-2002: «Самый важный момент в моей карьере. Самый незабываемый момент – когда я взял трофей, посмотрел на него и сказал: «Мы сделали это»

Кака о победе на ЧМ-2002: «Самый важный момент в моей карьере. Самый незабываемый момент – когда я взял трофей, посмотрел на него и сказал: «Мы сделали это»

Кака поделился воспоминаниями об эмоциях после победы на чемпионате мира.  Экс-хавбек «Милана» и «Реала» выиграл турнир в составе сборной Бразилии в 2002 году.

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