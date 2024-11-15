Военэксперт Головнев: Удары по Киеву это сигнал Москвы Западу

Российские войска нанесли удар по Киеву с помощью ракет и беспилотников. Военный аналитик Илья Головнев отметил, что это было лишь «репетицией» и что украинские власти недооценивают стратегические намерения Москвы в контексте выборов в США, сообщает “Царьград”.
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