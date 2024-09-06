Татарстан и Саудовскую Аравию может связать прямой авиарейс

Татарстан и Саудовская Аравия обсуждают открытие прямого авиасообщения. Об этом стало известно на встрече Раиса РТ Рустама Минниханова и министра по делам хаджа и умры Саудовской Аравии Тауфика бен Фаузана ар-Рабиа, передает пресс-служба руководителя республики.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии