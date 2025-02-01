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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Согласно слухам, Fable может выйти одновременно на PS5 и Switch 2 помимо ПК и Xbox Согл...

Согласно слухам, Fable может выйти одновременно на PS5 и Switch 2 помимо ПК и Xbox Согл...

Согласно слухам, Fable может выйти одновременно на PS5 и Switch 2 помимо ПК и XboxСогласно слухам, циркулирующим в сети, Fable, следующая часть серии, разрабатываемая Playground Games, может выйти на нескольких платформах сразу после запуска.

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