Согласно слухам, Fable может выйти одновременно на PS5 и Switch 2 помимо ПК и Xbox Согл...

Согласно слухам, Fable может выйти одновременно на PS5 и Switch 2 помимо ПК и XboxСогласно слухам, циркулирующим в сети, Fable, следующая часть серии, разрабатываемая Playground Games, может выйти на нескольких платформах сразу после запуска.
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