В Калужской области на трассе А-108 произошло смертельное ДТП

В Боровском районе произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в УМВД России по Калужской области. По предварительной информации, 30 декабря в 16:10 на 3 километре трассы А-108 водитель автомобиля "Рено Сандеро" выехал на "встречку" и столкнулся с рейсовым автобусом "ISUZU".