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В Калужской области на трассе А-108 произошло смертельное ДТП

В Калужской области на трассе А-108 произошло смертельное ДТП

В Боровском районе произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в УМВД России по Калужской области. По предварительной информации, 30 декабря в 16:10 на 3 километре трассы А-108 водитель автомобиля "Рено Сандеро" выехал на "встречку" и столкнулся с рейсовым автобусом "ISUZU".

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