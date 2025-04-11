DOJ Launches 'Second Amendment Task Force' To Guard Gun Rights Authored by Wim De Gent via The Epoch Times (emphasis ours), The Department of Justice (DOJ) has announced the establishment of a task force aimed at protecting the Second Amendment rights of law-abiding American citizens.
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