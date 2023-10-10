В Израиле в результате ракетной атаки погиб россиянин, еще четверо пропали без вести

В Израиле в результате ракетной атаки погиб россиянин, еще четверо пропали без вестиПосольство РФ в Израиле подтвердило гибель одного россиянина в результате атаки палестинского радикального движения ХАМАС.
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