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Живая Кубань

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В Израиле в результате ракетной атаки погиб россиянин, еще четверо пропали без вести

В Израиле в результате ракетной атаки погиб россиянин, еще четверо пропали без вести

В Израиле в результате ракетной атаки погиб россиянин, еще четверо пропали без вестиПосольство РФ в Израиле подтвердило гибель одного россиянина в результате атаки палестинского радикального движения ХАМАС.

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