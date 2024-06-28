Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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На Тихоокеанском флоте прошли двухсторонние учения группировок сил

На Тихоокеанском флоте прошли двухсторонние учения группировок сил

На Тихоокеанском флоте ВМФ России завершились двусторонние учения группировок сил. Они проводились с 18 по 28 июня в акватории Тихого океана, Японского и Охотского морей под руководством командующего ТОФ адмирала Виктора Лиины.

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