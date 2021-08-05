В Казани из-за отсутствия сметы не отремонтируют дорогу за 469 млн рублей

Так, тендер был размещен 21 июня 2021 года, а заявки принимались до 8 июля этого же года. На следующий день был проведен аукцион, победителем которого стало ОАО «Алексеевскдорстрой», предложивший 466 655 000 рублей вместо 469 миллионов рублей.
Так, тендер был размещен 21 июня 2021 года, а заявки принимались до 8 июля этого же года. На следующий день был проведен аукцион, победителем которого стало ОАО «Алексеевскдорстрой», предложивший 466 655 000 рублей вместо 469 миллионов рублей.
Свежие комментарии