В Казани из-за отсутствия сметы не отремонтируют дорогу за 469 млн рублей

Так, тендер был размещен 21 июня 2021 года, а заявки принимались до 8 июля этого же года. На следующий день был проведен аукцион, победителем которого стало ОАО «Алексеевскдорстрой», предложивший 466 655 000 рублей вместо 469 миллионов рублей.