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В Казани из-за отсутствия сметы не отремонтируют дорогу за 469 млн рублей

В Казани из-за отсутствия сметы не отремонтируют дорогу за 469 млн рублей

Так, тендер был размещен 21 июня 2021 года, а заявки принимались до 8 июля этого же года. На следующий день был проведен аукцион, победителем которого стало ОАО «Алексеевскдорстрой», предложивший 466 655 000 рублей вместо 469 миллионов рублей.

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