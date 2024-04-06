В Театре сатиры мог произойти раскол

В Театре сатиры на фоне смерти Александра Ширвиндта мог произойти раскол Внутренний конфликт разразился в Театре сатиры после конфликта между труппой и руководством, вызванный смертью художественного руководителя Александра Ширвиндта.
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