Спикер СФ Матвиенко заявила, что товарооборот России и Турции превысил $60 млрд

Товарооборот между Россией и Турцией за год вырос до $60 млрд. Об этом сообщила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на встрече с председателем Великого национального собрания Турции Нуманом Куртулмушем в Нью-Дели, где проходит парламентский саммит G20, передает "Интерфакс".
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