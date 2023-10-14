Спикер СФ Матвиенко заявила, что товарооборот России и Турции превысил $60 млрд

Товарооборот между Россией и Турцией за год вырос до $60 млрд. Об этом сообщила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на встрече с председателем Великого национального собрания Турции Нуманом Куртулмушем в Нью-Дели, где проходит парламентский саммит G20, передает "Интерфакс".