Братья Бабаевы продолжают семейное дело. Эксперты Vgudok позитивно оценивают смену владельцев ПГК — крупнейшего оператора на сети РЖД

В рубрике «Возвращение года» по праву побеждает сделка, в результате которой в ноябре 2023 года «Первая грузовая компания» (ПГК), с 2011 года принадлежавшая миллиардеру и основному бенефициару НЛМК Владимиру Лисину, получила нового владельца — АО «Аврора Инвест».