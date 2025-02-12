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Захарова назвала набор в ВСУ 18-летних украинцев "билетом в один конец"

Захарова назвала набор в ВСУ 18-летних украинцев "билетом в один конец"

REUTERS/Stringer Военные контракты, которые Владимир Зеленский предлагает украинцам в возрасте от 18 до 24 лет, станут для них "билетом в один конец", заявила 12 февраля официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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