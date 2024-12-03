Анджелина Джоли, Юра Борисов, Зендая, Деми Мур на премии Gotham Awards

В Нью-Йорке прошла 34-я премия The Gothams Annual Film Awards. На красную дорожку вышли Анджелина Джоли, Зендая, Юра Борисов, Деми Мур, Николь Кидман, Зои Кравиц, Эль Фаннинг и другие.
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