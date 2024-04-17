Goldman Sachs ожидает восстановление сектора K-pop

Акции K-pop потеряли в цене в этом году, но Goldman Sachs ожидает восстановление сектора. Аналитики банка указывают, что внимание инвесторов слишком сосредоточено на продажах аудиоальбомов, которые снизились во второй половине 2023 года, и рекомендуют вместо этого оценивать компании по посещаемости концертов.