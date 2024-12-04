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ЦБ: ДКП направлена на то, чтобы спрос и предложение сошлись в нужной точке

ЦБ: ДКП направлена на то, чтобы спрос и предложение сошлись в нужной точке

В Москве проходит инвестиционный форум «Россия зовет», организованный ВТБ. Форум открыла макроэкономическая сессия, в ходе которой председатель ЦБ Эльвира Набиуллина ответила, почему цели инфляции в 4,5% пока невозможно достичь.

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