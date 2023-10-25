В МИД заявили о готовности обсуждать с США обмен заключенными

Россия ведет с американской стороной обсуждение вопросов обмена заключенными по линиям спецслужб. Об этом 25 октября сообщил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя заявление Госдепа по работе над освобождением американца Пола Уилана, сделанное накануне.
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