Суд арестовал подозреваемых по делу о гибели мужчины от стаи собак

Global Look Press/Pogiba Aleksandra/news.ru Суд в Хабаровске избрал меру пресечения для двух фигурантов уголовного дела о гибели мужчины после нападения стаи собак, сообщила региональная прокуратура в своем Telegram-канале.
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