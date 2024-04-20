Гепатолог Вялов: Любители воды с лимоном доводят себя до рака

Согласно распространенному мнению, лимонная вода помогает процессам пищеварения и даже похудению. По мнению врача-гепатолога и гастроэнтеролога Сергея Вялова, употребление воды с лимоном подходит далеко не всем, а в отдельных случаях и вовсе может привести к серьёзным проблемам со здоровьем.
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